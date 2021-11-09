Общее число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 6 млн человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 112 человек, зафиксированы 8 305 новых случаев заражения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 127 551, общее число заразившихся достигло 6 004 460 человек. Состояние 3 640 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 5 629 596 человек, проведено более 36,5 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране применено около 95,8 миллиона вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 55,4 миллиона, вторую - 40,1 миллиона, третью - 268 тысяч человек.

(Автор: Эльнур Багышев. Перевод: Нубар Кулузаде)