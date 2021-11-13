В Иране за сутки от коронавируса скончались 124 человека

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 124 человека, зафиксированы 4 306 новых случаев заражения.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 128 042 человека, общее число зараженных достигло 6 031 575. Состояние 3 533 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 5 683 458 человек, проведено более 36,9 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 98,1 миллиона вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 55,6 миллиона, вторую - 42,1 миллиона, третью - 421 тысяча человек.

(Автор: Эльнур Багышев. Перевод: Нубар Кулузаде)