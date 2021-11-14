В Иране за сутки от коронавируса скончались 125 человек
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 125 человек, а в целом с начала пандемии - 128 167.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
За сутки число инфицированных коронавирусом в Иране составило 6 143 человека, а с начала пандемии - 6 037 718, состояние 3 510 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 695 949 человек, проведено свыше 37 миллионов тестов на COVID-19.
В целом в Иране граждане получили около 98,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 55,7 миллиона, вторую – 42,1 миллиона, третью – 514 тысяч человек.
(Автор: Эльнур Багишев)
Twitter:@BaghishovElnur
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