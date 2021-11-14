В Иране произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Недалеко от города Лафт провинции Хормозган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как передает Trend, об этом сообщили в Центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, землетрясение произошло в 15:36 по местному времени, очаг залегал на глубине 18 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях нет.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев)