В Иране за сутки от коронавируса скончались 104 человека

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 104 человека, а в целом с начала пандемии - 128 956.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки в Иране коронавирусом заразились 4 340 человек. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 составило 6 077 438 человек, состояние 3 409 из них оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 5 788 425 человек, проведено свыше 37,7 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 102 миллионов доз вакцин от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 56,6 миллиона, вторую – 44,7 миллиона, третью – 765 тысяч человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Редактор: Эльдар Пашаев)