В Иране за последние сутки от коронавируса скончался 61 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 2 289 человек, 61 человек скончался.

Как сообщает в воскресенье Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 130 722 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено 6 154 813 случаев заражения, состояние 3 104 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от вируса вылечился 5 969 591 человек, проведено свыше 40 миллионов тестов.

Всего в стране применено свыше 110 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 58,6 млн, вторую - 49,3, третью - 2,5 млн человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Редактор: Эльдар Пашаев)