В Иране за последние сутки от коронавируса скончался 61 человек
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 2 289 человек, 61 человек скончался.
Как сообщает в воскресенье Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 130 722 человек.
В целом с начала пандемии в Иране выявлено 6 154 813 случаев заражения, состояние 3 104 больных оценивается как тяжелое.
До настоящего времени в стране от вируса вылечился 5 969 591 человек, проведено свыше 40 миллионов тестов.
Всего в стране применено свыше 110 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 58,6 млн, вторую - 49,3, третью - 2,5 млн человек.
(Автор: Эльнур Багишев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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