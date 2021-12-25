В Иране за сутки от коронавируса скончались более 40 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 42 человека, зафиксированы 1 121 новый случай заражения.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 348 человек, общее число заразившихся достигло 6 182 905 человек. Состояние 2 781 заболевшего оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 024 211 человек, проведено более 41,3 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 116 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,4 миллиона, вторую - 51 миллион, третью - 5,47 тысячи человек.

(Текст: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде)