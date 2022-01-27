В Иране за сутки от коронавируса умерли 30 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 30 человек, зафиксированы 14 285 новых случаев заражения.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 132 333 человека, число заразившихся с начала пандемии достигло 6 293 695 человек. Состояние 1 294 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 091 880 человек, проведено более 44,4 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 130 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 60,6 миллиона, вторую - 53,8 миллиона, третью - 15,9 миллиона человек.

(Перевод: Эльнур Багишев)