В Иране за сутки от коронавируса умерли 59 человек

Общество 2 февраля 2022 16:18 (UTC+04:00)
В Иране за сутки от коронавируса умерли 59 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки выявлены 38 160 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек скончались.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, в целом число умерших от коронавируса в Иране достигло 132 563 человек, а число случаев заражения - 6 446 404. Состояние 1819 заразившихся оценивается как тяжелое.

На данный момент в стране от коронавируса вылечились 6 115 134 человека, проведено более 44,9 млн диагностических тестов.

Всего в Иране было применено более 133 миллионов доз вакцины. Общее число вакцинированных первой дозой вакцины составляет 60,9 млн человек, второй – 54,2 млн человек, третьей – 18,1 млн человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)

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