В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 85 человек
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 35 429, скончались 85 человек.
Как сообщает в воскресенье Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 132 830 человек.
В целом с начала пандемии в Иране выявлено 6 579 266 случаев заражения, состояние 2 395 больных оценивается как тяжелое.
До настоящего времени в стране от вируса вылечились 6 152 908 человек, проведено свыше 45,3 миллиона тестов.
Всего в стране применено свыше 135 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 61,1 млн, вторую - 54,5 третью - 19,6 млн человек.
(Автор: Эльнур Багишев)
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