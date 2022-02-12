На Большом базаре в Тегеране произошел пожар (ВИДЕО)
Пожар возник в субботу утром на Большом базаре в иранской столице. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, пострадал ряд магазинов и торговых лавок, их количество не уточняется. Службам спасения удалось локализовать пожар.
На месте работают по меньшей мере шесть пожарных бригад.
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