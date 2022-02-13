В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 148 человек
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 25 812, скончались 148 человек.
Как сообщает в воскресенье Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 133 718 человек.
В целом с начала пандемии в Иране выявлено 6 806 265 случаев заражения, состояние 3 374 больных оценивается как тяжелое.
До настоящего времени в стране от вируса вылечились 6 298 727 человек, проведено свыше 46 миллионов тестов.
Всего в стране применено примерно 138 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 61,5 млн, вторую - 54,8, третью - 21,2 млн человек.
(Автор: Эльнур Багишев)
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