На военной базе в Иране произошел пожар

Пожар начался в понедельник утром на одной из военных баз в Иране. Об этом сообщило агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, возгорание возникло на вспомогательной базе в провинции Керманшах на западе страны. Причины инцидента и возможный ущерб выясняются.