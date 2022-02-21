В Иране разбился военный самолет
Самолет ВВС Ирана разбился в понедельник в районе расположенного на северо-западе страны города Тебриз. Об этом сообщает агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что самолет упал в районе спортивного комплекса на бульваре Монджам в черте города. Информация о жертвах не приводится.
Причины происшествия не уточняются.
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