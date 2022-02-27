В Иране за сутки от коронавируса умерло свыше 240 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки были зафиксированы 9 524 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончался 241 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, в целом число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 136 631 человек, общее число заразившихся достигло 7 040 467 человек. Состояние 4 049 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 634 126 человек, проведено более 47,1 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено свыше 141 миллиона доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 62,7 миллиона, вторую - 55,4 миллиона, третью - 23 миллиона человек.