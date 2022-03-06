В Иране за сутки от коронавируса умер 201 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки были зафиксированы 5 586 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончался 201 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, в целом число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 137 948 человек, общее число заразившихся достигло 7 089 892 человек. Состояние 3 722 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 730 318 человек, проведено более 47,7 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено свыше 143 миллиона доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 63,1 миллиона, вторую - 55,7 миллиона, третью - 23,9 миллиона человек.