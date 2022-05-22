В Иране за последние сутки выявлено свыше 300 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 312, скончались три человека.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 274 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,23 млн случаев заражения, состояние 670 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,03 млн человек, проведено свыше 52 миллионов тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено примерно 150 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,4 млн, вторую - 57,7, третью - 27,4 млн человек.