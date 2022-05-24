Обрушившееся десятиэтажное здание в Иране было согласовано как шестиэтажное

Обрушение 10-этажного здания в Иране произошло из-за нарушения норм при строительстве. Об этом со ссылкой на данные властей провинции сообщает во вторник агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что разрешение изначально было получено на строительство шестиэтажного здания, но затем были добавлены следующие этажи.

По данным агентства, власти Ирана намерены привлечь к ответственности допустивших нарушения.

В понедельник в городе Абадан (провинция Хузестан) произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 40 получили ранения. Президент страны Эбрахим Раиси отдал распоряжение в срочном порядке расследовать причины катастрофы и наказать виновных.