Число жертв обрушения здания в Иране увеличилось до 41

Число погибших в результате обрушения здания в городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе Ирана достигло 41. Об этом заявил в понедельник мэр города Эхсан Раиси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате разбора завалов из-под обломков извлечены тела еще трех погибших, - цитирует мэра агентство Tasnim. - Таким образом общее число жертв достигло 41. Поисковая операция продолжается. Окончательные данные будут оглашены после завершения процедуры опознания тел и окончания работы судебных медицинских экспертов".

23 мая в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Эбрахим Раиси распорядился в срочном порядке провести расследование и наказать виновных.