Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 500

По меньшей мере 530 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в среду рано утром около города Хой на севере Ирана. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По их данным, число пострадавших может увеличиться в ближайшее время. По мнению главы городской службы спасения, многие жители получили различные травмы в результате того, что покидали свои дома непосредственно во время подземных толчков.

Ранее в среду агентство Young Journalists Club проинформировало, что в результате землетрясения пострадали 390 человек, 135 из них госпитализированы с переломами рук и ног, а также травмами головы. Около 25 домов в городе были разрушены либо наполовину, либо полностью.

По данным Национального сейсмологического центра Ирана, подземные толчки были зафиксированы близ города Хой (провинция Западный Азербайджан). Эпицентр находился на глубине 10 км.