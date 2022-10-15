В Тегеране в тюрьме произошел бунт (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В тюрьме Эвин в столице Ирана - Тегеране в субботу произошел бунт.

Как передает Trend, Государственное информационное агентство Ирана (ИРНА) сообщило со ссылкой на источник в службе безопасности, что заключенными был подожжен склад с одеждой.

Было отмечено, что в настоящее время обстановка на территории пенитенциарного учреждения спокойная. Продолжаются меры по тушению пожара.

23:12 (GMT+4) В тюрьме Эвин в столице Ирана - Тегеране произошел бунт.

Как передает в субботу Trend, с территории, где находится тюрьма, доносятся звуки тревоги и выстрелы.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.