В Тегеране в тюрьме произошел бунт (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В тюрьме Эвин в столице Ирана - Тегеране в субботу произошел бунт.
Как передает Trend, Государственное информационное агентство Ирана (ИРНА) сообщило со ссылкой на источник в службе безопасности, что заключенными был подожжен склад с одеждой.
Было отмечено, что в настоящее время обстановка на территории пенитенциарного учреждения спокойная. Продолжаются меры по тушению пожара.
23:12 (GMT+4) В тюрьме Эвин в столице Ирана - Тегеране произошел бунт.
Как передает в субботу Trend, с территории, где находится тюрьма, доносятся звуки тревоги и выстрелы.
Официальной информации об инциденте пока не поступало.