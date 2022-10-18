Глава МИД Ирана связал новые санкции ЕС с дезинформацией

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан раскритиковал антииранские санкции Евросоюза, введенные в ответ на предполагаемые нарушения прав человека в республике, передает Trend со ссылкой на "Газета.Ru".

По его словам, Брюссель вновь идет по «проторенному пути неэффективных» ограничительных мер.

«Следуя по проторенному пути неэффективных санкций, ЕС сегодня принял дополнительные избыточные санкции в отношении иранских граждан. Это неконструктивный акт из-за просчета, основанный на широко распространенной дезинформации», — написал Абдоллахиан в Twitter.

Санкции ЕС против Ирана, затронувшие 11 физических и 4 юридических лица, а также иранскую полицию нравов, появились на фоне серии протестов в республике в защиту прав женщин. Как подчеркнул Абдоллахиан, беспорядки и вандализм не допускаются ни в одной стране, в данной ситуации Иран не является исключением.