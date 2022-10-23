В Иране за последние сутки выявлено около 200 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 194, скончался один человек.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 144 544 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,55 млн случаев заражения, состояние 137 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,33 млн человек, проведено свыше 54,2 миллиона тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено свыше 155 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 65,1 млн, вторую - 58,5, третью - 31,3 млн человек.