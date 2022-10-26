В результате нападения на юго-востоке Ирана погибли два бойца КСИР

В результате нападения, совершенного во вторник неизвестными в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погибли двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на заявление военных.

По данным агентства, полковник КСИР Мехди Моллашахи и член народного ополчения "Басидж" (входит в КСИР) Джавад Кейха из подразделения "Салман" в провинции были застрелены неизвестными на одной из площадей города Захедан. Нападение совершили, когда бойцы возвращались домой со службы. КСИР пытается установить личности преступников.