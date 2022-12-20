Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Общество

В Иране на заправке взорвался газовый насос

Общество Материалы 20 декабря 2022 15:03 (UTC +04:00)
В Иране на заправке взорвался газовый насос

Читайте Trend в

Газовый насос взорвался во вторник на заправочной станции в городе Ясудж, расположенном в центральной части исламской республики Иран. Об этом сообщило агентство Клуб молодых журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, возникшее в результате взрыва возгорание локализовано. Один из сотрудников заправочной станции госпитализирован с ожогами. На место происшествия были оперативно направлены пожарные службы, которые предотвратили распространение пламени, а также сотрудники иранского Общества Красного Полумесяца.

По данным местной администрации, погибших в результате инцидента нет.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости