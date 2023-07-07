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В Ирана от песчаных бурь пострадали свыше 1 тыс. человек

Общество Материалы 7 июля 2023 14:15 (UTC +04:00)
В Ирана от песчаных бурь пострадали свыше 1 тыс. человек

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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Свыше 1000 человек пострадали от песчаных бурь в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби, передает Trend.

По словам Мохеби, новая волна 120-дневных ветров затронула регион Систан, включая пять областей на севере провинции: Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз. С 2 июля и по настоящее время в области зарегистрировано общее количество пострадавших, обратившихся в медицинские центры, составляющее 1010 человек.

Из них 162 пострадавших были госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение. Пациенты, обратившиеся за медицинской помощью, страдали от проблем с дыханием, глазами и сердцем.

В регионе работают сотрудники Красного Полумесяца. По данным агентства, им удалось распределить около 3,8 тысячи масок среди жителей Систана и Белуджистана.

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