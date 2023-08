БАКУ /Trend/ - Сегодня утром произошел взрыв на нефтепроводе протяженностью 1 тысячи км на участке от провинции Бушер на юге Ирана до порта Джаск в провинции Ормузган.

Как сообщает в понедельник Trend, взрыв произошел из-за того, что двое неизвестных осуществили попытку вмешательства в функционирование трубопровода с целью кражи нефтепродуктов. В результате оба погибли, а принадлежащий им автомобиль сгорел.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады, огонь локализован.