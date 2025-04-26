Мощный взрыв в порту в Иране: 195 пострадавших (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва в порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана пострадали 195 человек.

Об этом сказал местным СМИ председатель Иранской организации по чрезвычайным ситуациям Джафар Миадфар, сообщает Trend.

По его словам, сразу после взрыва на место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи.

Отметим, что сегодня в иранском порту Шахид Раджаи произошел мощный взрыв. Пожар после взрыва все еще продолжается. Принимаются меры по тушению пожара. Сообщается, что причина взрыва пока не выяснена.

14.23

Мощный взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в районе Бандар Аббас провинции Ормузган на юге Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Инцидент произошел в результате взрыва контейнера с аммиаком.