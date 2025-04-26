При взрыве в порту Ирана погибли 4 человека

БАКУ /Trend/ - Подтверждена гибель 4 человек в результате мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор Управления помощи и спасения Иранского Общества Красного полумесяца Бабек Махмуди.

По его словам, в настоящее время, наряду с тушением пожара, продолжается спасательная операция. Сообщается о больших масштабах пожара.

Отметим, что сегодня в иранском порту Шахид Раджаи произошел мощный взрыв. Причина взрыва пока не выяснена. Сообщается о более 500 пострадавших.

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