Азербайджанские дети мечтают о космосе – виртуальная экскурсия по Солнечной системе (ФОТО)

15 апреля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в городе Баку прошла фотовыставка, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики -12 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Гостей выставки приветствовала главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова. Студентка Бакинского Славянского университета Сугра Миралаева рассказала посетителям о начале космической эры и первом космонавте Юрии Гагарине.

В школе № 238 города Баку в рамках проекта РИКЦ «Ученые – детям» состоялся Гагаринский урок «Космос - это мы!», посвященный 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в космос и 20-летию нахождения Международной космической станции на орбите Земли.

Урок проходил в форме виртуальной экскурсии по Солнечной системе. Учителя и школьники рассказывали о зарождении космонавтики, истории автоматических и пилотируемых полетов, планетах Солнечной системы. Учащиеся школы представили подготовленную ими выставку рисунков «Он сказал: Поехали!».

В завершение урока был показан научно-популярный фильм «Путешествие по Солнечной системе».

На уроке присутствовали директор школы № 238 города Баку Эльдар Талыбов и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина.

Представители Азербайджана также внесли свой бесценный вклад в освоение космоса.

Один из родоначальников советской космонавтики - генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды Керим Керимов. В 1964 году возглавил только что созданное Центральное управление космических средств (ЦУКОС). С 1965 года руководил Главным космическим управлением в министерстве общего машиностроения, которое занималось созданием ракетной и космической техники. В 1966 году, находясь в этой должности, он стал председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам и руководил ею в течение 25 лет.

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер государственных орденов СССР, Болгарии, Франции Муса Манаров. В 1987-1988 гг космический полёт в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-4» и орбитальном комплексе «Мир» продолжительностью 365 суток 23 часа. Посадка была выполнена на космическом корабле «Союз ТМ-6». Этим был установлен мировой рекорд продолжительности космического полёта. В 1990-1991 гг совершил второй космический полёт в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-11» и орбитальном комплексе «Мир» продолжительностью 175 суток 2 часа. Во время космических полётов совершил 7 выходов в открытый космос общей продолжительностью 34 часа 23 минуты.

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Член Международной ассоциации космических полетов, Международной авиационной федерации, Международной ассоциации полицейских Виталий Жолобов в 1976 году совершил космический полёт продолжительностью 49 суток 6 часов 23 минуты 32 секунды, в качестве бортинженера транспортного КК "Союз-21" и орбитальной станции "Салют-5".

Уроженец Агсуинского района Физули Фараджев – действительный член Академии общественных наук России, непосредственно участвовавший в создании знаменитого космического самолета «Буран», обладатель почетной медали имени К.Э. Циолковского Федерации космонавтики России. В ноябре 1988 года "Буран" успешно совершил беспилотный орбитальный полет. Даже сейчас, спустя 30 лет, этот проект считается непревзойденным достижением науки и чудом авиакосмической техники.

(Автор: Вугар Иманов)

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