Результаты президентских выборов в Венесуэле удивят мир - Мадуро

16 апреля 2018 05:47 (UTC+04:00)

Итоги голосования на президентских выборах в Венесуэле, намеченных на 20 мая, удивят мир. Такое мнение высказал в воскресенье глава южноамериканского государства Николас Мадуро на пресс- конференции после встречи в Каракасе со своим боливийским коллегой Эво Моралесом, передает ТАСС.

"Выборы 20 мая станут успешными во внутреннем плане, а для всего мира окажутся сюрпризом", - цитирует политика сайт телеканала "Глобовисьон". Мадуро отметил, что власти готовы к организации голосования и уже провели необходимые проверки "программного обеспечения" и "всех механизмов и организационных моментов избирательного процесса".

Согласно результатам опроса общественного мнения, выполненного компанией Hinterlaces, действующий президент значительно опережает конкурентов по борьбе за пост главы государства. За Мадуро готовы проголосовать 52% участников исследования, а за его ближайшего преследователя - лидера оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона - 22%.

Крупнейшие оппозиционные партии Венесуэлы, контролирующие парламент страны, отказались участвовать в выборах. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае, с оппозицией или без нее, и республика получит "легитимного избранного президента"

Председатель правительства Испании, а также лидеры Аргентины, Колумбии и Чили уже заявили, что не признают результаты выборов.

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Azernews Newspaper
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