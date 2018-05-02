Численность вооруженных сил Афганистана сократилась за год на 12%

Численность Национальных вооруженных сил Афганистана (ANDSF) за год сократилась на 12 процентов на фоне захвата радикальным движением "Талибан" новых округов страны, свидетельствует отчет американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), передает РИА Новости.

"Американские ВС в Афганистане доложили, что текущая штатная численность ANDSF на январь 2018 года составляла 296409 человек. Эти цифры свидетельствуют о резком снижении численности вооруженных сил по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в целом это сокращение на 35999 человек", — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что в настоящий момент 14,5% округов страны находятся под контролем талибов, это рекордный процент в истории отчетности SIGAR, которая ведется с 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.