Численность вооруженных сил Афганистана сократилась за год на 12%

2 мая 2018 03:47 (UTC+04:00)

Численность Национальных вооруженных сил Афганистана (ANDSF) за год сократилась на 12 процентов на фоне захвата радикальным движением "Талибан" новых округов страны, свидетельствует отчет американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), передает РИА Новости.

"Американские ВС в Афганистане доложили, что текущая штатная численность ANDSF на январь 2018 года составляла 296409 человек. Эти цифры свидетельствуют о резком снижении численности вооруженных сил по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в целом это сокращение на 35999 человек", — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что в настоящий момент 14,5% округов страны находятся под контролем талибов, это рекордный процент в истории отчетности SIGAR, которая ведется с 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Афганистана
Казахстан 1 мая 16:11
Могерини осудила нападения в Афганистане
Европа 30 апреля 20:12
Журналист Би-би-си убит на юго-востоке Афганистана
В мире 30 апреля 19:44
Узбекистан поставит в Афганистан автомобили скорой помощи на более чем $5 млн
Бизнес 30 апреля 13:20
Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 29 (Обновлено)
Другие страны 30 апреля 12:24
В НАТО рассказали, как долго миссия останется в Афганистане
Другие страны 30 апреля 09:59
В Афганистане за неделю уничтожили более 460 террористов
Другие страны 29 апреля 13:30
Власти Афганистана не получили ответа талибов на предложение о запуске диалога
Другие страны 25 апреля 10:53
Страны-участницы ШОС поддержали Ташкентскую декларацию по Афганистану
Узбекистан 24 апреля 23:37
Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Кыргызстане
Таджикистан 24 апреля 18:21
В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли четыре полицейских
Другие страны 24 апреля 11:36
Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза
Бизнес 24 апреля 09:15
В Афганистане в результате нападений талибов погибли более 15 силовиков
Другие страны 23 апреля 11:37
Индия осудила теракты в Афганистане
Другие страны 23 апреля 09:19
В Афганистане прогремел второй взрыв за день
Другие страны 22 апреля 13:35
Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 22 апреля 12:43
При взрыве на востоке Афганистана погибли пять человек
Другие страны 20 апреля 17:54
Внесены изменения в договор между США и Казахстаном о транзите грузов в Афганистан
Казахстан 19 апреля 10:19