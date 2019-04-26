Вертолет с генералом национальной гвардии разбился в Венесуэле - СМИ

26 апреля 2019 07:16 (UTC+04:00)

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в районе города Маракайбо штата Сулия. Об этом сообщила газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что среди погибших - генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые доставлены в госпитали, они находятся в стабильном состоянии. Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.

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