"Шериф" победил "Шахтер" в дебютном матче футбольной Лиги чемпионов

Молдавский футбольный клуб "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Тирасполе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Шерифа" голы забили Адама Траоре (17-я минута) и Момо Янсане (62).

"Шериф" одержал победу в своем дебютном матче в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя стала первым молдавским клубом, который вышел в эту стадию турнира. Ранее "Шериф" четыре раза играл в групповом этапе Лиги Европы.

Команды играют в группе D, также в ней выступают испанский "Реал" и итальянский "Интер". Матч между этими клубами состоится позднее в среду.

В матче группы C немецкая "Боруссия" из Дортмунда обыграла в гостях турецкий "Бешикташ" (2:1). У дортмундцев отличились Джуд Беллингем (20) и Эрлинг Холан (45+3), у хозяев - Франсиско Монтеро (90+4).