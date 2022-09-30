Говорим о кино - в Баку проходят панельные обсуждения в рамках проекта Shusha talks (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку проходит мероприятие в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Разговоры о городе Шуша"), сообщает в пятницу Trend Life.

Проект реализуется в рамках "Года города Шуша".

Третье по счету мероприятие, организованное в рамках проекта, посвящено теме "Tarixi zəfərimizə və mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya həsr olunmuş ekran əsərləri" (Фильмы, посвященные нашей исторической Победе и культурной столице – городу Шуша).

В своем выступлении заведующая отделом медиа и коммуникаций министерства культуры Марьям Гафарзаде отметила, что цель проекта Shusha talks - ознакомление и изучение мнений представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха.

Участники были проинформированы о прошедших ранее мероприятиях в рамках проекта, а также о реализованных в стране кинопроектах, посвященных городу Шуша. Далее мероприятие продолжилось панельными обсуждениями. В них принимают участие кинорежиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев, директор Госфильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, режиссер документального фильма "Şuşa, sən azadsan" (Шуша, ты свободна) Джавидан Шарифов и киновед Рашад Гасымов.

Модератор панельных обсуждений - представитель министерства культуры Азербайджана Лейла Сараби.