Вопрос:

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, может ли истец отказаться от своего иска после вынесения решения судом? В течение какого времени можно это сделать?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Отказаться от иска возможно только во время судебного производства по делу и до вынесения решения. После вынесения решения вы можете отказаться от требования исполнить судебное решение.

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