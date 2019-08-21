Может ли истец отказаться от своего иска?

21 августа 2019 15:54 (UTC+04:00)

Вопрос:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, может ли истец отказаться от своего иска после вынесения решения судом? В течение какого времени можно это сделать?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Отказаться от иска возможно только во время судебного производства по делу и до вынесения решения. После вынесения решения вы можете отказаться от требования исполнить судебное решение.

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