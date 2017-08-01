Азербайджанский спектакль "Иуда" будет показан в Болгарии (ФОТО)

1 августа 2017 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра примет участие в международном фестивале моноспектаклей в городе Варна (Болгария), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль пройдет 2-8 августа, в нем примут участие театральные коллективы из России, Украины, Швейцарии, Грузии, Канады и других стран.

Коллектив азербайджанского театра выступит со спектаклем "Иуда", поставленным по пьесе заслуженного артиста Азербайджана Айшада Мамедова.

Режиссера спектакля - Анар Бабалы, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по свету – Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера - Фируза Балаева. Роль в постановке исполняет - Айшад Мамедов.

Моноспектакль будет показан на фестивале 7 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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