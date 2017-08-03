Азербайджанские кинематографисты торжественно отметили профессиональный праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино, сообщает Trend Life.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

В торжественном мероприятии приняли участие известные кинематографисты, а также представители молодого поколения, которые только начинают свой путь в кинематографе, среди гостей также были известные деятели культуры и искусства.

В начале вниманию гостей вечера был представлен видеоролик, в который вошли сюжеты с премьерных кинопоказов, кинофестивалей, юбилейных вечеров и других проведенных за год мероприятий в области киноискусства, а также кадры со съемочных площадок новых кинолент.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев поздравил кинематографистов с праздником и пожелал больших успехов в их профессиональной деятельности.

Говоря об истории развития азербайджанского кинематографа, министр отметил достижения, достигнутые в этой сфере за последние десять лет. Было подчеркнуто, что за этот период времени были сняты 44 полнометражных художественных фильма, сотни документальных кинолент. Число фильмов, снятых киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, студиями "Yaddaş", "Salnamə", "Debüt" по госзаказу, составляет более трехсот. Азербайджанские фильмы принимали участие в кинофестивалях в более 50 странах мира. Наши фильмы демонстрировались на более двухстах международных кинофестивалях и завоевывали престижные награды.

Было отмечено, что отечественные кинематографисты снимают художественные фильмы о Карабахской войне и документальные киноленты о Национальных героях Азербайджана.

Министр культуры и туризма вручил удостоверения о присвоении почетных званий за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии деятелям кино, которых они были удостоены в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2017 года.

Также на мероприятии группе кинодеятелей были вручены нагрудные знаки министерства культуры и туризма Азербайджана "Почетный работник культуры" и почетные грамоты.

На вечере председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), народная артистка Шафига Мамедова отметила, что в связи с Днем национального кино СКАР наградил юбиляров и ветеранов кино за их многолетнюю плодотворную деятельность в сфере киноискусства.

Шафига Мамедова подчеркнула, что за вклад в азербайджанский кинематограф народный артист, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии, учрежденной СКАР. Получая награду, Вагиф Мустафаев выразил признательность за высокую оценку его творческой деятельности.

Далее вниманию зрителей был представлен очередной выпуск кинопроекта "Qarabağın həsrət salnaməsi", подготовленного заслуженным деятелем искусств Азербайджана, режиссером, киноведом и сценаристом Аязом Салаевым.

По традиции в День национального кино в Киноцентре "Низами" проходят премьеры отечественных фильмов. В этот раз вниманию зрителей был представлен фильм "Nar bağı" ("Гранатовый сад"). Фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана

Режиссер-постановщик фильма "Nar bağı" - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Перед показом на сцену была приглашена съемочная команда фильма. Режиссер Ильгар Наджаф отметил, что актер Гурбан Исмаилов за роль в фильме "Nar bağı" удостоен награды 13-го Международного кинофестиваля "Евразия" в номинации "Лучшая мужская роль". Ильгар Наджаф вручил награду актеру.

Далее состоялся показ фильма "Nar bağı".

(Автор: Джани Бабаева)