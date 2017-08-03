Девушка на каблуках: азербайджанская танцовщица снялась в индийском фильме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница индийских танцев и актриса Оксана Расулова снялась в индийском короткометражном фильме под названием "Girl on heels" ("Девушка на каблуках"), сообщила Trend Life сама артистка.

Как отметила Оксана Расулова, в короткометражной ленте она исполняет главную роль. Режиссер и сценарист фильма - Никхил Лодх, главным продюсером выступил Ракеш Кумар. В фильме также заняты известные в Индии актеры.

Фильм "Girl on heels" снят компанией Creative Channel International & Oneway Films PVT. LTD. Релиз короткометражной ленты намечен на седьмое августа и состоится на индийском телеканале SONY Live.

Оксана Расулова - популярная исполнительница индийских танцев, актриса, победительница индийского проекта шоу-талантов "İndias Best Cine Star Ki Khoj", обладательница ряда национальных премий в области танцевального искусства.

(Автор: Джани Бабаева)