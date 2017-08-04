Замига Гусейнова пригласили в Music Band (ФОТО)

4 августа 2017 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку на Площади Фонтанов прошла очередная съемка проекта Music Band, который реализуют телеканал Mədəniyyət (Культура) и Дворец Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского телевидения.

Проект Music Band охватывает различные сферы – рок, джаз, эстраду и другие жанры, и его просветительский характер направлен на формирование у молодежи хорошего музыкального вкуса. Реализация проекта на открытом воздухе позволяет наладить живое общение со зрителями, способствует проведению приятного досуга для бакинцев и многочисленных гостей города. Очередным гостем проекта стал молодой, популярный исполнитель Замиг Гусейнов, который наряду с современными эстрадными песнями исполнил произведения азербайджанских композиторов и зарубежные композиции.

Ведущей вечера была Нурлана Джафарова.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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