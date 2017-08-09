Красочное музыкальное шоу Ройи Айхан в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Звезда азербайджанской эстрады, заслуженная артистка Ройя Айхан выступит с красочным музыкальным шоу в Москве (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на организаторов вечера - "Студию Азербайджанской культуры и искусств в Москве".
Концертная программа состоится 7 декабря 2017 года на сцене Vegas City Hall. В программе прозвучат хиты певицы в новой аранжировке и новые песни.
Концерт Ройи Айхан - это настоящий подарок для всех, кто любит хорошую музыку, это всегда особенное настроение в зале, многогранность и разнообразие звуковых переливов, которые зачаровывают слушателей.
(Автор: Джани Бабаева)