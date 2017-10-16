Зрелищно, ярко, эффектно: день рождения Николая Баскова в Баку (ФОТО)

16 октября 2017 01:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Как сделать день рождения незабываемым, конечно, отметить его на сцене с поклонниками, решил народный артист России Николай Басков и привез в Баку свое грандиозное шоу "ИГРА", сообщает Trend Life. Свое 41-летие "Золотой голос России" отпраздновал на сцене Baku Crystal Hall зрелищно, ярко, эффектно.

Бакинские зрители ждали шоу с нетерпением, ведь еще летом, будучи участником международного фестиваля "ЖАРА-2017" Басков обещал им неповторимое шоу. Обещал, и выполнил! Поклонников ждало не имеющее аналогов по размаху театрализованное представление, уникальные декорации, эксклюзивные костюмы, специальные постановки для каждого номера, сложнейшая компьютерная графика. Все это все "ИГРА"!

"Это один из самых счастливых дней в моей жизни, потому что я никогда не встречал свой день рождения с таким количеством любящих меня людей. Хочу, чтобы вы сегодня отдыхали, наслаждались, чувствовали мою невероятную любовь к каждому из вас", - обратился к зрителям со сцены Baku Crystal Hall Николай Басков.

"ИГРА" - феноменальное театрализованное представление, в котором есть все и вокал, и хореография, и роскошные сценические костюмы, невероятные декорации, уникальное графическое оформление, десятки танцоров и актеров.

На протяжении всего вечера со зрителями вела беседу Маска- квинтэссенция артиста. Маска говорила о любви, славе, терзаниях, страхах, поиске… Она направляла и помогала проникнуть в суть номера, ближе узнать и понять артиста.

Каждый номер программы был уникален и неповторим. Именинник успел продемонстрировать около десяти сценических костюмов. В этот вечер Басков был Королем солнца, Римским императором, Китайским принцем, Мистером Икс, Великим Гэтсби, и конечно, Натуральным блондином.

Специальными гостями программы были - певицы Софи Кальчева и Алина Август, с которыми Басков исполнил совместные песни. Также вниманию зрителей были представлены виртуальные дуэты с Валерией и Натали. В программе прозвучали новые песни, хиты, хорошо знакомые и любимые публикой, шутливые и гротескные песни, лирические композиции и шедевры мировой классики.

Уже под конец программы Басков исполнил композицию народного артиста Азербайджана, известного композитора и исполнителя Полада Бюльбюльоглу "Gəl, ey səhər", что стало большим сюрпризом для зрителей.

Невеста артиста фотомодель, посол Чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева не смогла оставить любимого в такой день, и приехала в Баку, чтобы со сцены поздравить его с днем рождения. Она вместе со всем зрительным залом спела для именинника "Happy birthday to you".

"Я безумно счастлив сегодня, спасибо за вашу любовь!", - на протяжении всего вечера повторял артист.

В свой день рождения Николай Басков преподнес бакинским поклонникам грандиозный проект "ИГРА". А поклонники в свою очередь дарили ему свою любовь, улыбки, невероятные эмоции. Этот день рождения Николай Басков будет еще долго вспоминать, и быть может, в следующем году он вновь отпразднует его в Баку!

(Автор: Джани Бабаева)

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