Во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт "Мугам и духовность" (ВИДЕО)

16 октября 2017 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 1 ноября в 19.00, состоится концертная программа "Muğam və Mənəviyyat" (Мугам и духовность), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На вечере прозвучат композиции мугама “Rast dəstgahı” в исполнении народных артистов Айгюн Байрамовой, Назакет Теймуровой, Гюльянаг Мамедовой и заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова. Ханенде выступят в сопровождении ансамбля "Könül". Автор проекта - Фарамаз Гармруди.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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(Автор: Вугар Иманов)

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