"Ты меня зовешь, Азербайджан!" – впечатления российской фотохудожницы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее NUR Art House при поддержке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоялось открытие персональной фотовыставки фотохудожницы Светланы Комковой (Республика Башкортостан, Российская Федерация), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт РИКЦ.

Фотокартины, представленные на выставке "Ты меня зовешь, Азербайджан!", автор создала в ходе своей поездки в Азербайджан. Страна впечатлила ее колоритом культуры народов и красками природы.

"Моя творческая экспедиция по Азербайджану - это не просто поиск сюжетов, это еще и знакомство с новыми людьми. Я представляю Башкортостан, и мне близки и интересны языковые, национальные и культурные традиции народов, проживающих в Азербайджане и Башкирии", - сказала на открытии выставки Светлана Комкова.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин вручил Светлане Комковой Благодарственное письмо Россотрудничества.

(Автор: Джани Бабаева)