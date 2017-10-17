В Баку появится новая версия "Гринча: зеленого человека"

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку работает над новым спектаклем "Гринч: зеленый человек" (Qrinç: yaşıl adam), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам произведения американского писателя Теодора Гейзеля "Как Гринч украл Рождество", а также фильма, снятого на основе книги режиссером Роном Ховардом.

Отметим, что спектакль "Гринч: зеленый человек" уже был представлен в декабре прошлого и январе текущего года. Постановка вызвала большой интерес у юных зрителей, и поэтому было решено подготовить новую версию спектакля.

Режиссером-постановщиком нового спектакля является Эльшад Рагимзаде, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, над музыкальным оформлением работает Ирада Мурадова, постановщик танцев – Джейхун Дадашев.

Роли в новом спектакле исполнят Рамиль Мамедов, Эльшан Гаджибабаев, Мушфиг Алиев, Ася Атакишиева, Сабина Мамедова, Нурия Алиева, Кенуль Абилова, Нурана Гусейнова, Натиг Фарзалиев, Вахид Оруджоглу, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева и другие.

Премьера спектакля состоится 28 октября в 12:00 и 14:00.

(Автор: Джани Бабаева)