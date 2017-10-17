В Баку представят проект "Жили были...", посвященный сказкам

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (выставочный салон Союза художников Азербайджана) 23 октября в 19.00 состоится открытие выставки "Жили были...", организованная под эгидой Союза художников Азербайджана и арт-консалтинговой группой "HəArt" при поддержке Министерства культуры и туризма и министерства здравоохранения, сообщили Trend Life организаторы.

В экспозиции будут представлены художественные произведения и образцы декоративно-прикладного искусства, созданные детьми и подростками. Выставка, которая проводится в рамках проекта "Скажи искусству ДА" арт-консалтинговой группы "HəArt", посвящена сказкам.

"Сказка - уникальный мир как для ребенка, так и взрослого, некое объединяющее людей всех возрастов состояние, уникальное для каждого, но парадоксально схожее в своем стремлении достичь гармонии с самим собой и окружающим миром", - говорится в сообщении.

В ходе проекта, кураторы привлекли к работе выставки не только учащихся арт-студий, проводящих занятия по живописи, скульптуре, прикладному искусству, а также акцентировали внимание на работах детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение в специализированных учебных заведениях.

Через призму произведений юных художников организаторы ставят цель обозначить роль художественного образования и самого искусства в процессе воспитания и формирования личности ребенка. С этой целью в рамках проекта "Скажи искусству ДА" 24 октября будет проведено лекционно-дискуссионное мероприятие по данной тематике с участием художников, профессиональных медиков, педагогов и психологов.

Проект "Скажи искусству ДА" является социальным призывом о привлечении внимания широкой общественности к важной роли искусства в жизни детей, как неотъемлемой части процесса образования, так и значимому элементу в формировании личностных качеств и характера каждого их них.

Выставка будет представлена до 26 октября.

(Автор: Джани Бабаева)