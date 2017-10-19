Азербайджанская вокалистка стала лауреатом международного проекта в России

БАКУ /Trend Life/ - Студентка Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Нигяр Джафарова удостоена диплома лауреата I степени VII суперфинала международного проекта "Салют талантов. Музыка". Об этом Trend Life сообщила сама Джафарова. Проект "Салют талантов. Музыка" прошел в Санкт-Петербурге (Россия).

Нигяр Джафарова удостоена диплома лауреата I степени в номинации "Вокальное творчество. Академический вокал. Соло". Вокалистка из Азербайджана участвовала в проекте во взрослой возрастной категории.

Отметим, что Нигяр Джафарова проходит обучение в БМА у народной артистки СССР Фидан Гасымовой.

Цели международного проект "Салют талантов" - активизация творческой деятельности и создание условий для реализации творческого потенциала талантливых детей и подростков; обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и сотрудничества организаций культуры и творческих коллективов из разных городов и стран; популяризация творчества талантливых детей и подростков; создание новых горизонтов развития творческих коллективов и солистов и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)