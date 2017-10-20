В Баку выступил израильский театр пантомимы Beresheet LaShalom (ВИДЕО, ФОТО)

20 октября 2017 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Фестиваля европейской толерантности IMAGINE в Баку состоялось выступление израильского театра пантомимы Beresheet LaShalom, cообщает Trend Life.

Среди гостей вечера были деятели культуры и искусства, представители дипломатических миссий. Посол Израиля в Азербайджане Дан Став высоко оценил проведение фестиваля, который является мостом культуры между народами.

"Это большая честь присутствовать здесь, на этом спектакле, на этом культурном мероприятии, организованном в рамках фестиваля толерантности в Баку. Я думаю, что это замечательное и оптимистическое представление о способности людей, независимо от религии, этнической принадлежности, жить и творить вместе. Особенно приятно видеть молодое поколение, смотрящее в открытое и светлое будущее. Я очень горжусь этой молодежью из Израиля, и очень рад, что это мероприятие проводится именно в Баку, в столице толерантности", - сказал Trend Life дипломат.

Главная цель Фестиваля европейской толерантности IMAGINE - продвижение межкультурного диалога и толерантности посредством искусства. Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в стране, посольства Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Перу, Израиля, Мексики, Аргентины, Кубы и Бразилии, а также Баку Медиа Центр, Пространство Современного Искусства YARAT, кинотеатр Park Cinema, Landmark, организация United Cultures и ASAN Radio.

В рамках фестиваля организованы концерты, танцевальные программы и спектакли, проходят кинопоказы, встречи с режиссерами, мастер-классы и другие мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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