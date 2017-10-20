Дрожание планеты Сатурн, шумы пригородов Баку, Насими и мугам – такого еще не было! (ФОТО)

20 октября 2017 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама была представлена концертная программа “Bahariyyə. Muğam müasirliklə dialoqda” (Пейзаж. Диалог мугама с современностью), посвященная великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (1369 - 1417), сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в рамках культурной программы V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру.

На открытии вечера руководитель проекта Джахангир Селимханов отметил, что мугам является не только национальным достоянием и гордостью азербайджанского народа, но и вселенской музыкой. Ведь величие и всеобъемлемость мугама пронизывают не только классические произведения, но также балет, оперу, эстрадный, песенный жанр, джаз – во всем мы можем почувствовать синтез с мугамом, его влияние на современность. Неповторимость мугама характеризуется глубокой поэтичностью и духовностью, мудрой содержательностью и благородством, изяществом и задушевным лиризмом, созерцательностью и целеустремленностью. При этом исполнитель – ханенде стремится поделиться со слушателями своими мыслями, заставить их сопереживать, раскрывая в человеческих душах все самое прекрасное.

В многовековой истории литературы Азербайджана великий поэт и философ Сейидали Имадеддин Насими занимает особое место. Поэтическое наследие Насими содержит ряд лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Поэт показывает человека венцом мироздания, способным любить и познавать красоту окружающего мира, показывает безграничность его возможностей, силы и благородства его помыслов и устремлений. Творчество Насими оказало огромное воздействие на развитие поэзии Востока именно в силу этих гуманистических традиций, созвучных прогрессивным идеям, выраженным лучшими представителями мировой культуры, и современный мир должен воспользоваться этими плодами великой силы слова.

В концертной программе приняли участие заслуженные артисты Теюб Асланов (ханенде), Алиага Шадиев (тар), Ширзад Фаталиев (балабан), Кямран Керимов (нагара), Эльнур Микаилов (кяманча). Звуковое оформление – Фархад Фарзали, концепция проекта - Вилаят Гахраманзаде.

Произведения мугама, как красочный пейзаж, гармонировали с "Азербайджанским каприччио" Фикрета Амирова, композициями современного джаза, хип-хопа и других жанров, вступали в своеобразный диалог со звучавшими со сцены: (звуковая запись) исполнением легендарных мастеров – таристов Гаджи Мамедова, Бахрама Мансурова и Акрама Мамедова, произведений европейских авторов, шумов пригородов Баку (автор Петер Джусак), видеокадров Роберта Кахена и Матиаса Гуэрра, звука дрожания планеты Сатурн, записанного Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США посредством корабля “Voyager” – все это слилось воедино, вызывая у слушателей неимоверные чувства. Это был потрясающий концерт! Уникальный проект неоднократно сопровождался овациями зрительного зала.

(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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