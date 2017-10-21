Пять картин Нигяр Нариманбековой на престижной выставке в Париже: феерия эмоций и чувств (ФОТО)

21 октября 2017 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пять картин проживающей и работающей в Париже известной художницы Нигяр Нариманбековой вошли в экспозицию крупнейшей международной выставке современного искусства Business Art Fair в Париже (Франция). Об этом Trend Life сообщила сама художница.

"В самом сердце Парижа, в галерее Espace Nesle открылась международная выставка современного искусства Salon Business Art Fair 2017. В ней принимают участие более 100 художников, скульпторов, графиков со всего мира. Я счастлива, что жюри выбрало для участия в столь престижной экспозиции пять моих картин из новой серии "Игрушки любви"", - рассказала Trend Life художница.

В экспозицию выставки вошли полотна "Марионетка", "Поцелуй нимфы", "Магия ночи", "Сломанные крылья", "Исповедь русалки".

"Эти мои картины уже признаны и любимы парижской публикой, они выставлялись на многих престижных выставках во Франции, России и по всей Европе", - подчеркивает автор.

По словам Нигяр Нариманбековой, в день открытия вернисажа был невероятный аншлаг, посетители галереи подолгу рассматривали картины художницы, отмечая, что всегда ждут встречи с ее творчеством. Среди многочисленных гостей был и знаменитый академик и искусствовед Франции Жан Шарль Аше. Он сказал много теплых слов о работах художницы, подчеркнув, что картины Нариманбековой - это феерия эмоций и чувств и что он всегда с большим интересом и радостью посещает ее выставки. Жан Шарль Аше также отметил, что у Нигяр Нариманбековой свой непохожий ни на кого прекрасный стиль.

На выставке Нигяр Нариманбекову представляла французская Ассоциация Стелла Арт Интернешнл, с которой автор сотрудничает многие годы.

Отметим, что на страницах известного парижского журнала La Gazette Des Arts опубликована статься о Нигяр Нариманбековой и ее творческом пути, а также представлена картина "Марионетка". Этот выпуск журнала по искусству приурочен к международной выставке Salon Business Art Fair 2017.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы живет и работает в Баку и Париже. Она окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств страны и частных коллекциях.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт 2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" престижнейший приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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